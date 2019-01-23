مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية

عقد مجلس الأمن جلسة برئاسة "جمهورية الدومينيكان" لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، من بينها القضية الفلسطينية، بحضور رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وعدد من الدول، حيث بلغ عدد المتحدثين 48.



وتحدث خلال الجلسة المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة "رياض منصور" كلمة سلط فيها الضوء على الانتهاكات الصهيونية المستمرة والتي تطال أبناء الشعب الفلسطيني يوميًا وقد ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.



وأشار منصور إلى أن الكيان الصهيوني يضع العراقيل أمام السلام وتحقيق حل الدولتين مع استمرارها باستهداف المدنيين ومواصلة التوسع الاستيطاني، كما سلط الضوء على أن الاحتلال قتل خلال العام الماضي 295 فلسطينيا بينهم أطفال وخلف مئات الجرحى منهم إصابات بالعاهات المستديمة.

وأضاف بأن بداية عام 2019 لا تختلف كثيرا عن نهاية العام الماضي إذ تواصل دولة الاحتلال قمع المظاهرات السلمية في غزة في حين تضاعفت الانتهاكات في مدينة القدس ومدن الضفة الغربية.

وطالب الدبلوماسي الفلسطيني مجلس الأمن بضرورة اتخاذ التدابير الجدية لتطبيق القرارات الصادرة عنه ولرفع الحصانة عن إسرائيل، لحماية ما تبقى من أمل في إحلال السلام وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

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