مهاتير : إسرائيل دولة إجرامية وغير مرحب بها في ماليزيا

وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ،خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 23 يناير؛ " إسرائيل بكيان "إجرامي" ،وأنهم غير مرحب بهم في ماليزيا".

وقال مهاتير " إن الكيان لا يلتزم بالقوانين الدولية ويواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وردا علي سؤال منع ماليزيا للإسرائيليين المشاركة في بطولة دولية للسباحة لدخول بلاده، قال: "بلادنا تعتبر الإسرائيليين قادمين من دولة إجرامية.

وأضاف مهاتير: "إسرائيل تبني المستوطنات في بلد شعب آخر، لقد أغاروا على سفننا التي كانت تحمل مواد إغاثة لشعب غزة وداهموا السفن في المياه الدولية واعتقلوا من كان عليها.

وتابع " لا نريد أن تكون لدينا أي علاقة معها بما في ذلك شعبها إذا أراداو التنافس في الرياضة فيمكنهم الذهاب لبلدان أخرى، بالنسبة لماليزيا القادم من إسرائيل قادم من دولة إجرامية".

يذكر أن مهاتير محمد قد رفض منح رياضيين إسرائيليين تأشيرة لدخول بلاده، للمشاركة في بطولة دولية للسباحة البارالمبية 2019.