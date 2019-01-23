Responsive image

23
يناير

الأربعاء

26º

23
يناير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • رويترز عن السفارة الأمريكية في سويسرا: تقارير عن انفجار في المنطقة المحيطة بالقنصلية في جنيف
     منذ 2 ساعة
  • حركة الجهاد الإسلامي تُنظم وقفة بغزة تضامنًا مع الأسرى في سجن "عوفر"
     منذ 6 ساعة
  • أسرى سجن "عوفر" ما نُشر على وسائل الإعلام يُمثل 1% من ما حدث داخل السجن
     منذ 7 ساعة
  • المبعوث الأممي لليمن "مارتن جريفيث" ورئيس فاريق المراقبين "كاميرت" يُغادران صنعاء
     منذ 7 ساعة
  • طيران الاحتلال يُحلق في أجواء لبنان والبقاع الغربي
     منذ 7 ساعة
  • يسرائيل هيوم: اجتماع للكابينة ظهر اليوم لمناقشة التوتر مع قطاع غزة
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:02 مساءاً


المغرب

5:27 مساءاً


العشاء

6:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مهاتير : إسرائيل دولة إجرامية وغير مرحب بها في ماليزيا

منذ 23 دقيقة
عدد القراءات: 155
مهاتير : إسرائيل دولة إجرامية وغير مرحب بها في ماليزيا

وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ،خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 23 يناير؛ " إسرائيل بكيان "إجرامي" ،وأنهم غير مرحب بهم في ماليزيا".

وقال مهاتير " إن الكيان لا يلتزم بالقوانين الدولية ويواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وردا علي سؤال منع ماليزيا للإسرائيليين المشاركة في بطولة دولية للسباحة لدخول بلاده، قال: "بلادنا تعتبر الإسرائيليين قادمين من دولة إجرامية.

وأضاف مهاتير: "إسرائيل تبني المستوطنات في بلد شعب آخر، لقد أغاروا على سفننا التي كانت تحمل مواد إغاثة لشعب غزة وداهموا السفن في المياه الدولية واعتقلوا من كان عليها.

 وتابع " لا نريد أن تكون لدينا أي علاقة معها بما في ذلك شعبها إذا أراداو التنافس في الرياضة فيمكنهم الذهاب لبلدان أخرى، بالنسبة لماليزيا القادم من إسرائيل قادم من دولة إجرامية".

يذكر أن مهاتير محمد قد رفض منح رياضيين إسرائيليين تأشيرة لدخول بلاده، للمشاركة في بطولة دولية للسباحة البارالمبية 2019.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers