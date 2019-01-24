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الكابينت يوافق على تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة

منذ حوالى ساعة
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الكابينت يوافق على تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، إلى أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وافقعلى تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة اليوم الخميس.
يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" منع دخول المنحة المالية القطرية لقطاع غزة، عقب التصعيد الحدودي يوم أمس الثلاثاء.
يُجدر الإشارة إلى أن المساعدات المالية التي تقدمها قطر للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تُمثلطوق نجاة لصرف رواتب نحو أربعين ألف موظف عينتهم حركة حماس منذ عام 2007 بعد أن ترك موظفو السلطة الفلسطينية أماكن عملهم بقرار منها.

الجدير بالذكر أن نحو مليوني نسمة بالقطاع يُعانون أوضاعا معيشية وصحية مُزرية، جراء الحصار الصهيوني المفروض عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، ثم عززته إثر سيطرة الحركة على القطاع في العالم التالي.

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