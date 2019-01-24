نادي الأسير ينشر أسماء بعضًا من الأسر المُصابين في اعتداء سجن "عوفر"

تمكن نادي الأسير الفلسطيني من الحصول على اسماء بعضًا من الأسرى الذين اعتدت عليهم قوات الاحتلال في معتقل "عوفر" قبل يومين.

جاء ذلك في بيان، أكد فيه نادي الأسير على أن فرقًا مدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية كانت قد اقتحمت غرف الأسرى، يومي 20 و21 يناير الجاري، وقامت خلالها بالاعتداء عليهم بالضّرب وإطلاق الرّصاص المطّاطي وإلقاء قنابل الغاز والصّوت بشكل عشوائي وفي مساحات ضيّقة ومغلقة.

ونتيجة لذلك أُصيب نحو 150 أسيرًا بجروح واختناقات استدعت نقلهم لمستشفيات صهيونية، فيما تم علاج البقية داخل ساحة المعتقل، وجميع الحالات التي تم نقلها للمستشفيات تمّت إعادتهم إلى المعتقل.

وفيما يلي بعضًا من أسماء الأسرى المصابين:



قتيبة أبو رداحة- كسر في الأنف.

أحمد زهران- شعر في اليد.

محمود شلالدة- رضوض في الفك.

صبحي أبو شوشة- ضرب بالعينين.

محمد شلالدة- كدمات في الرأس.

عبد الله عبيات- مطاط في الفخذ.

محمود الشيخ- كدمات في العين.

يوسف أبو عفيفة- كدمات في العين واليد.

عمر شحادة- كدمات في الظهر.

حمزة كفاية- كدمات في العين.

نظمي سمارة- شعر في الحوض.

صالح إبراهيم- كدمات في العين.

وسام جبر- كدمات في العين.

نور الدبور- إصابة برصاصة مطاط في الفم.

وجدي خطاب- كدمات في الظهر.

علاء أبو سمرة- كدمات في الظهر.

مجاهد حماد- كدمات في الوجه.

محمد دبور- كدمات في الوجه

أكرم القطري- كدمات في العين.

أمير ريحان- كدمات في العين.

همام سليمان- رضوض في الرأس

عنان أبو العرايس- جروح في الرأس

محمد رضوان- كدمات في الرأس والقدم

هادي أبو سيف- كدمات في الرأس والقدم

أسيد عمر- رضوض في اليد والقدم

محمد القاضي- كدمات بالعين

أحمد سمير- كدمات باليد

محمود عبيات- كدمات بالعين

محمد عيسى- رضوض بالعين

عبد الله هادية- رضوض بالعين

مجاهد خالد- رضوض في الرأس

سامي عواد- رضوض في الظهر



أمين ثوابتة- رضوض في الوجه

مهدي طقاطقة- رصاصة مطاط في الظهر

محمد طقاطقة- كدمات بالوجه

محمد إبراهيم طقاطقة- إلقاء قنبلة غاز على صدره

مراد طقاطقة- كدمات في الوجه والصدر

أحمد طقاطقة- خدوش في الوجه واليد نتيجة إطلاق الكلب البوليسي عليه

إيهاب حماد- كدمات في الرأس

مجاهد حماد- كدمات في الساقين

مجاهد حماد- كدمات في الساقين

مهند حماد- كدمات في الساقين

فراس وردة- كدمات في الصدر والساقين

يوسف ملحم- كدمات في في الساقين

جواد حماد- كدمات في الصدر والرأس

أحمد صلاح- كدمات في الرأس والوجه

ناجي داود- كدمات في الساقين

محمود سنكور- شعر في الساق

جابر حماد- كدمات في الرأس والساقين

علاء حماد- كدمات في الرأس والكتف

أمير حماد- خدوش في الوجه واليد نتيجة إطلاق الكلب البوليسي عليه

أكرم حامد- إطلاق قنبلة صوت على ساقه

محمود البرغوثي

وعدي عطا الله

ويحيى ربيع

زياد وهد

نقلاً عن وكالة صفا