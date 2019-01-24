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أدرعي: جنودنا تعرضوا لإطلاق نار من الأراضي السورية

منذ 2 ساعة
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أدرعي: جنودنا تعرضوا لإطلاق نار من الأراضي السورية

أعلن جيش الاحتلال تعرض قواته  المنتشرة قرب السياج الحدودي مع سوريا، لإطلاق نار الليلة الماضية من الأراضي السورية.
جاء ذلك حسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الصهيوني "أفيخاي أدرعي"، على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس، حيث قال:  قوات الجيش العاملة داخل جيب معزول قرب السياج الحدودي مع سوريا رصدت خلال ساعات الليلة الماضية إطلاق رصاص باتجاههم.

وأضاف أدرعي: القوات ردت بإطلاق النار على مصدر الرصاص، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال جراء الحادث.

 

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