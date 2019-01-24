الإذاعة الصهيونية تنفي أنباء عزم الكابينت تحويل المنحة القطرية

نفى مصدر سياسي رفيع المستوى بدولة الاحتلال اليوم الخميس، صحة الأنباء حول إقرار الكابينت تحويل المنحة القطرية، وقيمتها 15 مليون دولار أمريكي، إلى قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك حسب ما أوردت الإذاعة الصهيونية العامة التي أكدت على أن الكابينت لم يصادق على قرار تحويل المنحة، لكن ذلك سيكون قريباً، مُشيرة إلى تأييد الأجهزة الأمنية تحويل المنحة لدفع رواتب الموظفين في غزة، خوفاً من تردي الأوضاع في القطاع.

ويأتي هذا النفي بعد أن أشارت صحيفة "هآرتس"، إلى أن حكومة الاحتلال أقرّت تحويل أموال المنحة القطرية وأنّه سيتم توزيعها في نهاية الأسبوع.

​