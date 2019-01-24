هنية يبحث مع مهاتير محمد العلاقات الثنائية

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، إسماعيل هنية، مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ، اليوم الخميس 24 يناير ، تطوير العلاقات الثنائية ، خلال اتصال هاتفي.

وقالت حركة حماس إن هنية، أشاد بالدعم التاريخي الماليزي للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة.

وثمّن هنيه خطاب رئيس الوزراء الماليزي في الأمم المتحدة "والذي يعبّر عن أصالته ومدى التزامه بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وشعبه".

كما ثمن هنية الموقف الماليزي الأخير بخصوص رفض التطبيع، وعدم استقبال الرياضيين الإسرائيليين.

وأوضح الحركة أن "رئيس الوزراء الماليزي أكد حرصه على العلاقات الثنائية، واستمرار بلاده دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته،

مؤكدا علي أجرام الإحتلال.