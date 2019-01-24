Responsive image

24
يناير

الخميس

26º

24
يناير

الخميس

 خبر عاجل
  • إصابة طفل بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
     منذ حوالى ساعة
  • أردوغان: واثق بأن مادورو سيتجاوز هذه المحنة
     منذ حوالى ساعة
  • دبلوماسيون بالأمم المتحدة: جلسة طارئة لمجلس الأمن السبت بشأن فنزويلا
     منذ حوالى ساعة
  • الكرملين: بوتين يتصل بمادورو ويعرب له عن دعمه للسلطة الشرعية في فنزويلا
     منذ حوالى ساعة
  • تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية السورية
     منذ 9 ساعة
  • استشهاد فلسطيني من قرية الفرعة في النقب المحتل متأثرا بإصابته أمس بانفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:03 مساءاً


المغرب

5:28 مساءاً


العشاء

6:58 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

هنية يبحث مع مهاتير محمد العلاقات الثنائية

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 151
هنية يبحث مع مهاتير محمد العلاقات الثنائية

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، إسماعيل هنية، مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ، اليوم الخميس 24 يناير ، تطوير العلاقات الثنائية ، خلال اتصال هاتفي.

وقالت حركة حماس إن هنية، أشاد  بالدعم التاريخي الماليزي للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة. 

وثمّن هنيه خطاب رئيس الوزراء الماليزي في الأمم المتحدة "والذي يعبّر عن أصالته ومدى التزامه بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وشعبه".

كما ثمن هنية الموقف الماليزي الأخير بخصوص رفض التطبيع، وعدم استقبال الرياضيين الإسرائيليين.

وأوضح الحركة أن "رئيس الوزراء الماليزي أكد حرصه على العلاقات الثنائية، واستمرار بلاده دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، 
مؤكدا علي أجرام الإحتلال.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers