إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة .. لسوء الأحوال الجوية

أصدرت سلطات ميناء الإسكندرية، قراراً ظهر اليوم الخميس، بغلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وصرَّح “رضا الغندور” – المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية – أن الرصدة الجومائية أكدت تجاوز سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار.

وأضاف “الغندور” أن إغلاق البوغازين جاء حرصاً على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء؛ لضمان سلامة الملاحة البحرية، وأكد على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقّي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن، ويذكر أن المدينة الساحلية، تتعرَّض اليوم، لموجة من الطقس السيئ، تصاحبها رياح شمالية غربية وعواصف وانخفاض شديد في درجات الحرارة.