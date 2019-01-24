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جبهة تحرير فلسطين: عقوبات سجن "عوفر" بحق الأسرى جريمة

منذ 2 ساعة
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جبهة تحرير فلسطين: عقوبات سجن "عوفر" بحق الأسرى جريمة

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعلان إدارة سجن "عوفر" فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، بعد اقتحام وحدات القمع الإسرائيلية المدججة بالأسلحة، السجن والاعتداء على الأسرى ومصادرة وتحطيم مقتنياتهم، جريمة إسرائيلية بشعة وإرهاب دولة منظم، وأكدت الجبهة، في بيان لها، اليوم الخميس، إدانتها ورفضها للهجمة الإسرائيلية الشرسة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوصيات لجنة وزير أمن الاحتلال جلعاد أردان.

 

وقالت: "لن يكون الأسرى في سجون الاحتلال ضحية بازار الانتخابات الإسرائيلية، وستفشل كافة الإجراءات الإسرائيلية أمام صمودهم"، وأشادت بوحدة الحركة الوطنية الأسيرة في "معركة الوحدة والكرامة" التي أطلقها أسرى "عوفر" في مواجهة وحدات القمع الإسرائيلية، ودعت لأوسع تحرك ودعم جماهيري ضاغط في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة وفي أراضي الـ 48 والشتات لإنقاذ الأسرى، ودعمًا لخطواتهم النضالية في مواجهة سلطات الاحتلال ومصلحة السجون.

 

وناشدت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى الفلسطينيين، ومنهم النساء والأطفال، بتوفير الحماية الدولية لهم، وطالبت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوقوف أمام مسؤولياتها في إدانة ووقف الجريمة الإسرائيلية على أسرى "عوفر" وإلزام الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بحقهم.

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