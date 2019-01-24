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قوات الاحتلال تعتقل صبيا فلسطينيا بعد إصابته برصاص مستعربين شمال القدس

منذ 2 ساعة
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قوات الاحتلال تعتقل صبيا فلسطينيا بعد إصابته برصاص مستعربين شمال القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونى صبيا فلسطينيا، مساء اليوم الخميس، بعد إصابته برصاص وحدة إسرائيلية خاصة (مستعربين) فى مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة، وأفاد الهلال الأحمر بأن الطفل - ويدعى محمد القواسمة (15 عاما) - أصيب برصاصة فى الظهر، وأن جروحه خطيرة جدا، ويجرى نقله فى هذه الأثناء إلى أحد المستشفيات بالقدس، وذكرت مصادر محلية أن أفراد الوحدة الخاصة الإسرائيلية لاحقوا 4 أطفال أثناء سيرهم فى منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط، ومن ثم أطلقوا النار باتجاههم؛ ما أدى إلى إصابة الطفل القواسمة بعيار حي في الظهر خرج من البطن.

 

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