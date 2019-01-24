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إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بالإسكندرية

منذ 11 يوم
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إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بالإسكندرية

تسبب حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالقرب من كوبري الصيادين التابع لحي وسط في الإسكندرية، اليوم الخميس، في إصابة أربعة أشخاص بينهم طفل بجروح، تعود الواقعة، تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بقيادة بهية عبد الفتاح رئيس حي، بوقوع حادث على الطريق الصحراوي بالقرب من كوبري الصيادين أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

 

وانتقلت غادة خميس مدير إدارة المتابعة ومحروسة محمود معاون رئيس الحي للإعلام مدير إدارة العلاقات العامة إلى موقع الحادث مساء اليوم، وتبين بالمعاينة وقوع تصادم بين سيارتين بسبب خلل في عجلة القيادة في أحدهما مما أدي إلي إصابة ٣ أفراد وطفل بجروح وخدوش بسيطة وتم نقلهم إلى المستشفى الأميري.

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