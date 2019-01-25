المتظاهرون يتوافدون لمخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ 44 لمسيرات العودة

بدأ المتظاهرون بالتوافد إلى مخيمات العودة المنتشرة على مسافة 700 متر من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، للمشاركة في مسيرة العودة الـ 44، للتأكيد على دعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتعرضون لانتهاكات إسرائيلية، وأن الشبان بدأوا بالتوافد للمخيمات، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. موضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإطلاق النار والقنابل الغازية على المتظاهرين فور وصول المتظاهرين السلميين.

وأكد أن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية على طول الشريط الفاصل، خاصة قبالة مخيمات العودة الخمسة من شمال القطاع وحتى جنوبه، وتأتي هذه الجمعة في وقت، رفضت فيه حركة حماس المنحة القطرية ، نظراً لعدم التزام اسرائيل بتفاهمات التهدئة ، ومحاولتها ابتزاز غزة بالأموال.

