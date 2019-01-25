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إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله

منذ 14 دقيقة
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إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله

أصيب بعد ظهر الجمعة اليوم، عدد من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بينها إصابتان بالرصاص الحي، واندلعت مواجهات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال عقب مسيرة رافضة لسرقة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية على أراضي القرية، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي.

 

وأصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، بعد دفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة لقمع الأهالي وإطلاقهم لوابل من القنابل الغازية، وتشهد القرية اقتحامات شبه يومية للاحتلال، بينما يعربد المستوطنين في الأراضي الزراعية، حيث أقدم المستوطنون على قطع مئات أشجار الزيتون خلال الموسم الماضي، بالإضافة لأعمال تخريب لممتلكات الأهالي داخل القرية.

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