Responsive image

-5º

25
يناير

الجمعة

26º

25
يناير

الجمعة

 خبر عاجل
  • استشهاد الفتى أيمن أكرم عثمان حامد " 16 عاما" من بلدة سلواد قضاء رام الله متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب شارع 60 الاستيطاني
     منذ حوالى ساعة
  • الصحة: 22 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة بينهم 14 طفلا و 6 مسعفين واستهداف سيارة إسعاف بقنبلة غاز
     منذ حوالى ساعة
  • الشرطة العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين وتفجير مخبأين لداعش في صلاح الدين
     منذ 4 ساعة
  • إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله
     منذ 4 ساعة
  • الاحتلال يدهس طفلا فلسطينيا في الخليل
     منذ 4 ساعة
  • استشهاد شخصين في الاحتجاجات السودانية المطالبة بتنحي البشير في الخرطوم وأم درمان
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:44 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:04 مساءاً


المغرب

5:29 مساءاً


العشاء

6:59 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

شهيدان وعشرات الإصابات بجمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر"

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 146
شهيدان وعشرات الإصابات بجمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر"

استشهد شاب وفتي ، كما أصيب عشرات المواطنين عصر اليوم الجمعة 25 يناير ، بينهم 14 طفلا بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع؛ جراء اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرقي محافظات قطاع غزة تحت عنوان جريمة الحصار مؤامرة لن تمر.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد المواطن إيهاب عابد (25 عامًا) وإصابة أكثر من 20 آخرين بالرصاص الحي جراء اعتداء قوات الاحتلال الممنهج ضد المتظاهرين.

كما استشهد الفتى أيمن أكرم عثمان حامد من بلدة سلواد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب شارع 60 الاستيطاني.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن 22 مواطنا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال 44 لمسيرات العودة و كسر الحصار شرق قطاع غزة و من بين الإصابات 14 طفلا بإصابات مختلفة.

وأضاف القدرة أن الاحتلال استهدف سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة 6 مسعفين.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers