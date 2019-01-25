شهيدان وعشرات الإصابات بجمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر"

استشهد شاب وفتي ، كما أصيب عشرات المواطنين عصر اليوم الجمعة 25 يناير ، بينهم 14 طفلا بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع؛ جراء اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرقي محافظات قطاع غزة تحت عنوان جريمة الحصار مؤامرة لن تمر.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد المواطن إيهاب عابد (25 عامًا) وإصابة أكثر من 20 آخرين بالرصاص الحي جراء اعتداء قوات الاحتلال الممنهج ضد المتظاهرين.

كما استشهد الفتى أيمن أكرم عثمان حامد من بلدة سلواد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب شارع 60 الاستيطاني.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن 22 مواطنا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال 44 لمسيرات العودة و كسر الحصار شرق قطاع غزة و من بين الإصابات 14 طفلا بإصابات مختلفة.

وأضاف القدرة أن الاحتلال استهدف سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة 6 مسعفين.