مقتل 4 أشخاص أثناء تصادم مروحية وطائرة سياحية في إيطاليا

لقي 4 أشخاص حتفهم فيما أصيب اثنان آخران بجروح جراء تصادم مروحية وطائرة سياحية خفيفة شمال غربي إيطاليا.

وأفادت قناة "راي" التلفزيونية الإيطالية، اليوم الجمعة 25 يناير ، أن الحادث وقع في بلدة لاتويل بالقرب من قمة ريوتور في جبال الألب الغربية.