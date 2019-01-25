مقتل 4 أشخاص أثناء تصادم مروحية وطائرة سياحية في إيطاليا

لقي 4 أشخاص حتفهم فيما أصيب اثنان آخران بجروح جراء تصادم مروحية وطائرة سياحية خفيفة شمال غربي إيطاليا.
وأفادت قناة "راي" التلفزيونية الإيطالية، اليوم الجمعة 25 يناير ، أن الحادث وقع في بلدة لاتويل بالقرب من قمة ريوتور في جبال الألب الغربية.
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