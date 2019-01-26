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حماس تُحذر نتنياهو.. من يريد الصعود على تضحياتنا سنكسر رقبته.

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 35
حماس تُحذر نتنياهو.. من يريد الصعود على تضحياتنا سنكسر رقبته.

أشارت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أن المقاومة لا تقبل الابتزاز، محذرا رئيس وزراء الاحتلال من أن الذي يريد الصعود على تضحياتنا فإن مصيره أن تكسر رقبته.


جاء ذلك حسب تصريحات "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، أكد فيها على أن المنطقة تحوي متساوق مع صفقة القرن التي هي رؤية صهيونية تتبناها الإدارة الأمريكية، مضيفا أنها تمثل تسوية تصفية للقضية الفلسطينية.


وبالحديث عن أزمة الانقسام التي تشهدها فلسطين، قال العاروري: حماس جاهزة للذهاب إلى انتخابات يختار فيها الشعب من يمثله، مُشيرًا إلى أن حماس عرضت على فتح حلول لتحقيق الوحدة الوطنية عبر أربعة مداخل.
 
وأختتم العاروري تصريحاته قائلاً: حماس جاهزة أولا للذهاب لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته في اختيار من يمثله في كل مؤسسات الشعب "تشريعي، وطني، رئاسة" ويشارك فيها الكل الفلسطيني.

ثانيا عقد المجلس الوطني في أي مكان خارج فلسطين تحضره كل القوى الوطنية، بما فيها حركتا حماس والجهاد.


ثالثا اجتماع الإطار القيادي لكل الفصائل ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة لإنهاء الانقسام.


رابعا تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى الفلسطينية ويقف من ورائها المجلس التشريعي المنتخب.

 

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