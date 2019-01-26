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قوات الاحتلال تعتدي على المُصلين وتُصيب العشرات بـ"رام الله"

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 49
قوات الاحتلال تعتدي على المُصلين وتُصيب العشرات بـ"رام الله"

أصيب العشرات من الفلسطينيين في مواجهات اندلعت على الحدود مع الاحتلال تحديدًا في قرية المغير شرقي رام الله، اثر دعوات وجهتها القوى الوطنية للفلسطينيين للخروج للشوارع لنصرة الأسرى ورفضا للمخططات الاستيطانية.

وحاولوا جنود الاحتلال منع الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة، فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة ورغم كل القمع عاد الفلسطينيون وأدوا صلاتهم مؤكدين استمرار مقاومتهم الشعبية إلى حين إفشال المخططات الاستيطانية.


ومن جانبه قال نائب ريس مجلس قروي المغير "سمير أبو عليا": ان بادر جنود الاحتلال ومنعوا الفلسطينيين المصلين من الصلاة حتى يتخوف الناس من الصلاة في يوم الجمعة والناس مصرون على الصلاة والتراجع هو دمار.

يذكر أن الفلسطينيين كانوا قد رفعوا خلال الاشتباكات شعارات تؤكد على أن  قضية الأسرى خط احمر ولا تقبل أي رهانات.

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