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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب القدس أثناء مطاردة مركبته

منذ 22 دقيقة
عدد القراءات: 72
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب القدس أثناء مطاردة مركبته

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم السبت 26 يناير ، بعد مطاردة قوات الاحتلال الصهيوني لمركبته داخل مدينة القدس المحتلة.

وادعت القوات أن "المواطن الفلسطيني رياض محمد حماد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس، كان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل القدس، وأطلقت النار عليه"، دون التطرق إلى الأسباب التي دفعتها لإطلاق النار.

وفي إطار متصل استشهد شابين في جمعة أمس بمسيرات العودة وكسر الحصار ، عقب قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمسيرات السلمية.

ومنذ إطلاق مسيرات العودة نهاية مارس 2018 ، للمطالبة السلمية بالعودة وكسر الحصار المفروض علي غزة ، تقمع قوات الاحتلال المسيرات بالرصاص الحي ما أدي إلي استشهاد  المئات واصابة الآلاف.

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