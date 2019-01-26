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شبان يتمكنون من قص واجتياز السياج الفاصل شرق البريج

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 68
شبان يتمكنون من قص واجتياز السياج الفاصل شرق البريج

تمكن عشرات الشبان عصر اليوم السبت، اقتحام السياج الفاصل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأن عشرات الشبان تمكنوا من قص السياج الفاصل، والدخول للأراضي المحتلة شرق المحافظة الوسطى، واشعلوا الحرائق شرق السياج الفاصل.

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