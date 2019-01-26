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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في الإسكندرية

منذ 10 يوم
عدد القراءات: 745
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في الإسكندرية

قال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن حصيلة حادث انقلاب "ميكروباص" أمام شاطئ 26 يوليو بطريق الكورنيش البحر، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وأن المصابين الثلاثة تم تحويل اثنين من مستشفى رأس التين إلى مستشفى الأميري الجامعي لتلقى العلاج اللازم لهم، وحالة خرج على مسئوليته، مشيرا إلى أن حالة الوفاة نقلت بالإسعاف لمستشفى شرق المدينة، وأن المصابين الاثنين المتواجدين حاليا في مستشفى الأميري الجامعي، وهما حسين يسري 31 سنة، والسيد رمضان 45 سنة، مصابين اشتباه كسر بقاع الجمجمة، وجرح متهتك بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج.

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