Responsive image

15º

5
فبراير

الثلاثاء

26º

5
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين.
     منذ 10 ساعة
  • إصابة فلسطينيين بجروح خطيرة بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما عند حاجز الجلمة في جنين.
     منذ 11 ساعة
  • إيطاليا تعطّل بيانا أوروبيا يعترف بغوايدو
     منذ 17 ساعة
  • العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام
     منذ 17 ساعة
  • مقتل رئيس عمليات شركة مملوكة لحكومة دبي في الصومال
     منذ 17 ساعة
  • أمير الكويت يستقبل أمير قطر
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:11 مساءاً


المغرب

5:38 مساءاً


العشاء

7:08 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

27 قتيلاً وعشرات الإصابات بانفجارين في كنيسة بالفلبين

منذ 9 يوم
عدد القراءات: 813
27 قتيلاً وعشرات الإصابات بانفجارين في كنيسة بالفلبين

لقي نحو 27 شخصاً مصرعهم بينهم جنود، وأصيب 77 آخرون، اليوم الأحد 27 يناير ، بانفجارين استهدفا كنيسة في مقاطعة سولو، جنوبي الفلبين.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إدغارد أريفالو، لإذاعة "DZMM" ، إن "الانفجارين تسببا في مقتل 5 جنود و12 مدنياً وجرح 43 آخرين، إذ وقع الأول في حين كان قسيس الكنيسة داخل كاتدرائية جولو، أما الانفجار الثاني فوقع في موقف السيارات التابع للكنيسة"، قبل أن تعلن السلطات ارتفاع الأرقام.

ويأتي التفجير بعد تأييد 85 % من الناخبين الفلبينيين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي للمسلمين في مينداناو.

.نتيجة بحث الصور عن 27 قتيلاً وعشرات الإصابات بانفجارين في كنيسة بالفلبين

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers