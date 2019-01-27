27 قتيلاً وعشرات الإصابات بانفجارين في كنيسة بالفلبين

لقي نحو 27 شخصاً مصرعهم بينهم جنود، وأصيب 77 آخرون، اليوم الأحد 27 يناير ، بانفجارين استهدفا كنيسة في مقاطعة سولو، جنوبي الفلبين.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إدغارد أريفالو، لإذاعة "DZMM" ، إن "الانفجارين تسببا في مقتل 5 جنود و12 مدنياً وجرح 43 آخرين، إذ وقع الأول في حين كان قسيس الكنيسة داخل كاتدرائية جولو، أما الانفجار الثاني فوقع في موقف السيارات التابع للكنيسة"، قبل أن تعلن السلطات ارتفاع الأرقام.

ويأتي التفجير بعد تأييد 85 % من الناخبين الفلبينيين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي للمسلمين في مينداناو.

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