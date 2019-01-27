إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة البطن شرق البريج

أصيب شاب فلسطيني اليوم الأحد 27 يناير، برصاص قوات الاحتلال "الصهيوني" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وحسب إعلام محلي فإن الشاب (25 عاماً) أصيب بطلق ناري في منطقة البطن، وادخل على إثرها إلى غرفة العمليات، في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.