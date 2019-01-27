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"الإعلاميين المصريين" يرفض التطبيع ويحيل "خلاّف" للتحقيق

منذ 21 دقيقة
عدد القراءات: 134
"الإعلاميين المصريين" يرفض التطبيع ويحيل "خلاّف" للتحقيق

عبرت رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج، في بيان لها ، اليوم الأحد ، عن رفضها كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ، مؤكده أنها أحالت الصحفي أبو بكر المخلافي عضو الرابطة للتحقيق، علي خلفية زيارة قام بها إلى القدس المحتلة.

وقالت أن مجلس إدارة الرابطة قرر احالة الزميل للتحقيق واستدعاؤه لسماع أقواله عقب عودته مباشرة من زيارته، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية واعلان نتائجها علي الرأي العام ، وذلك بعد مطالعتها خلال الساعات القليلة الماضية ما نشره الزميل أبو بكر خلاف عضو رابطة الاعلاميين المصريين بالخارج على صفحته الشخصية (الفيس بوك) من صور وفيديوهات تشير إليالي وجوده داخل المسجد الأقصي بالقدس الشريف في فلسطين المحتلة".

واستنكرت الرابطه "أي مواقف أوأفعال تبدر من اي شخصيات سياسية أواعلامية، أو كيانات اعتبارية وأحزاب سياسية أو حكومات عربية ، أوابداء اي صور من التطبيع السياسي والاقتصادي والاعلامي مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرضنا العربية ومقدساتنا الاسلامية".

وشددت علي تمسكها بالثوابت المهنية والأخلاقية وفي مقدمتها رفض التطبيع مع الكيان تحت أي ذريعة ومن أي شخص أو كيان مؤكدا استمرار "دعمه للاعلام المقاوم للكيان الصهيوني الاجرامي".

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