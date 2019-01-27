Responsive image

11º

27
يناير

الأحد

26º

27
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • فريق التحقيق الدولي في قضية خاشقجي يطالب بزيارة السعودية وقنصليتها في اسطنبول
     منذ 11 ساعة
  • ارتفاع عدد ضحايا انفجار خط أنابيب البنزين في المكسيك إلى 114 قتيلا
     منذ 11 ساعة
  • إعصار شديد يجتاح مطارا تركيا ويخلف أضرارا كبيرة
     منذ 14 ساعة
  • مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة قرب قرية "الخانوكة" جنوب الشرقاط
     منذ 14 ساعة
  • ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت كنيسة جنوبي الفلبين إلى 27 قتيلا و77 جريحا
     منذ 14 ساعة
  • مندوب روسيا في مجلس الأمن: نريد تجنب الخيار العسكري في فنزويلا بأي ثمن
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:06 مساءاً


المغرب

5:32 مساءاً


العشاء

7:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

ماليزيا: سحب استضافة بطولة السباحة لن يغير موقفنا باسم الإنسانية وفلسطين"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 108
ماليزيا: سحب استضافة بطولة السباحة لن يغير موقفنا باسم الإنسانية وفلسطين"

أكد وزير الشباب والرياضة الماليزي، سيّد صادق، اليوم الأحد 27 يناير ، أن سحب اللجنة الدولية للألعاب البارالمبية، حق استضافة بلاده بطولة العالم للسباحة لعام 2019؛ بسبب رفضها مشاركة رياضيين إسرائيليين ، لن يغير موقف بلاده من الإنسانية وفلسطين".

وقال: "ماليزيا تتمسك بقرارها باسم الإنسانية وفلسطين". مضيف إن رفض مشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة سباحة كان من المقرر أن تستضيفها بلاده جاء "باسم الإنسانية وفلسطين".

وأعلن: "إن كانت استضافة فعالية رياضية دولية أكثر أهمية من دعم أشقائنا الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي نظام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، فإن ماليزيا تكون قد خسرت ضميرها".

وأوضح صادق أن ماليزيا لم تقع في خطأ أخلاقي بمنع مشاركة سباحين إسرائيليين في البطولة.

وعلق علي سحب اللجنة للبطولة "بأنه علي اللجنة أن تتذكر حتى منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان ذكرا أن الكيان الصهيونى يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين)".

وشدد علي أن ماليزيا تضع حقوق الإنسان في أولوياتها، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن قرارها.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers