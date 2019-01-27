ماليزيا: سحب استضافة بطولة السباحة لن يغير موقفنا باسم الإنسانية وفلسطين"

أكد وزير الشباب والرياضة الماليزي، سيّد صادق، اليوم الأحد 27 يناير ، أن سحب اللجنة الدولية للألعاب البارالمبية، حق استضافة بلاده بطولة العالم للسباحة لعام 2019؛ بسبب رفضها مشاركة رياضيين إسرائيليين ، لن يغير موقف بلاده من الإنسانية وفلسطين".

وقال: "ماليزيا تتمسك بقرارها باسم الإنسانية وفلسطين". مضيف إن رفض مشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة سباحة كان من المقرر أن تستضيفها بلاده جاء "باسم الإنسانية وفلسطين".

وأعلن: "إن كانت استضافة فعالية رياضية دولية أكثر أهمية من دعم أشقائنا الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي نظام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، فإن ماليزيا تكون قد خسرت ضميرها".

وأوضح صادق أن ماليزيا لم تقع في خطأ أخلاقي بمنع مشاركة سباحين إسرائيليين في البطولة.

وعلق علي سحب اللجنة للبطولة "بأنه علي اللجنة أن تتذكر حتى منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان ذكرا أن الكيان الصهيونى يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين)".

وشدد علي أن ماليزيا تضع حقوق الإنسان في أولوياتها، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن قرارها.