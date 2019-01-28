حملة اعتقالات بالضفة ومستوطنون يستولون علي أراضي الفلسطنيين

شنت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الإثنين 28 يناير ، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، واعتقلت نحو 18 فلسطيني.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن ، مستوطنون استولوا على أراض شاسعة في قرية بيت اسكاريا الواقعة وسط تجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي مدينة بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي بيت اسكاريا محمد إبراهيم لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنهم تفاجأوا بقيام مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراضٍ في منطقة "العواريض" القريبة من مستوطنة "نتفوت" تعود لعائلة عودة.