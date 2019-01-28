توتر في سجن "ريمون" بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأسرى

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان ، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم الإثنين 28 يناير ، القسم رقم 4 في سجن ريمون.

وأضافت أن قوات الاحتلال شرعت بعمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى.

وأوضحت، إن إدارة سجون الاحتلال ، نقلت كافة الأسرى من قسم "4" وعددهم 120 أسيرا إلى قسم "1" داخل المعتقل.

وكانت قوات الاحتلال ووحداته الخاصة اقتحمت الاثنين الماضي، سجن عوفر والذي يضم 1200 أسير فلسطيني منهم قرابة مئة طفل، وقمعت الأسرى، ما أسفر عن إصابة أكثر من 150 أسيرا، غالبيتهم بكسور وجروح جراء الضرب المبرح بواسطة الهراوات والرصاص المطاطي واختناق الغاز.