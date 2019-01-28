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تعرف على مناطق قطع المياه بالقاهرة الجديدة

منذ 8 يوم
عدد القراءات: 932
تعرف على مناطق قطع المياه بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية، التجمع الخامس (الحى الأول – الحى الثانى – الحى الثالث – الحى الرابع – الحى الخامس – حى الشويفات – حى ¾ - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – حى الدبلوماسيين – قطاع (1،2) مركز المدينة – جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول (الياسمين "6،5،7،8" – البنفسج "مناطق 7، 8، 9، 10، 11، 12، منطقة الخدمات" – البنفسج عمارات – الرحاب 1)، وأعلن قطع الخدمة عن التجمع الثالث (أربيلا – غرب أربيلا – محلية 3 – محلية 4، بجانب ضعف المياه بباقى المحليات، ومنطقة المستقبل (1، 2)، وذلك ابتداءً من العاشرة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء، لمدة 14 ساعة.

 

ويأتي ذلك نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لخط المياه قطر 1200 مم الخارج من رافع 4 إلى رافع 5، بمنطقة تقاطع شارع التسعين الجنوبى مع الطريق الدائرى أسفل الكوبرى، وأوضح المهندس عادل النجار، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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