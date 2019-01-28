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الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب زواتا

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 130
الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب زواتا

نصبت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، بوابة حديدية على الطريق الالتفافي قرب بلدة زواتا شمال محافظة نابلس، وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على الطريق الالتفافي بين زواتا واجنيسيا.

 

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