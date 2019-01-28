انطلاق الحراك البحري الـ 22 غدا بغزة ودعوة لمشاركة واسعة

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، عن انطلاق الحراك البحري الـ 22 يوم غدا الثلاثاء من منطقة مخيم "هربيا" بالقرب موقع "زيكيم" الإسرائيلي العسكري شمال غرب قطاع غزة، وأطلقت الهيئة، على الحراك البحري الذي سينطلق من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية البحرية اسم: "لن نقبل باستمرار الحصار البحري"، مشددة على أنه يأتي تأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في بحره، إضافة للضغط من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة".

وأوضحت في بيان لها، أن "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يفرض حصاره البري والبحري على قطاع غزة، ويحاول عبثا ثني شعبنا الفلسطيني عن مواصلة كفاحه ونضاله من أجل التحرير والعودة، وشددت على أن "الالتفاف على مطالبنا والابتزاز الذي يمارسه الاحتلال، لن يُقابل إلا بمزيد من التحدي والصمود حتى تتحقق مطالبنا كاملة وعلى رأسها رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة، والعودة إلى ديارنا التي هُجّرنا منها".

وطالبت هيئة الحراك، جميع الوسطاء "بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق التفاهمات التي فرضها شعبنا من خلال ثورته الجماهيرية في مسيرات العودة برا وبحرا وصولا لبناء ميناء بحري لقطاع غزة ليكون نافذتنا نحو العالم"، مؤكدة أن "التمادي والتنصل من هذه التفاهمات سيفتح الأبواب مشرعة أمام تصعيد كبير سيذوق من خلاله الاحتلال ومستوطنيه الألم والمعاناة"، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني، إلى "المشاركة الواسعة" في الحراك البحري، مؤكدة على سلمية هذا الحراك الشعبي البحري الذي يشارك فيه العديد من القوارب الصغيرة، مشددة على "استعمال الوسائل السلمية في الحراك".