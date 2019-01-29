فلسطين.. حكومة الحمد لله تتقدم باستقالتها

أعلن "رامي الحمد الله" رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته تقدمت باستقالتها لمحمود عباس، مُشيرًا إلى أن حكومته مستمرة في أداء مهامها وتحملها جميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث اكد على أنه يتمنى نجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مُشددًا على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا.

الجدير بالذكر أن حكومة الحمدلله التي تشكلت في يونيو عام 2014، تقدمت باستقالتها بعد دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح الأحد الماضي، خلال اجتماع برئاسة عباس في رام الله، إلى تشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وهو ما اعتبرته حركة "حماس" انتهاكا جديدا يعمق الأزمة الفلسطينية ويضعف الجبهة الداخلية.