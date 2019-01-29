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إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم ببني سويف

منذ 7 يوم
عدد القراءات: 462
إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ربع نقل أعلى نفق بياض، ببني سويف، وجار الإخلاء بـ 3 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، واستقبلت مستشفى بنى سويف الجامعى، المصابين، وهم: إيمان مصطفى عبدالصمد، 30 عاما، من الشيخ زايد، وبها جروح وسحجات بالجسم، وأسامة عبدالله جودة، 39 عاما، ومقيم بأسيوط، وبه جروح وسحجات بالجسم، وأيمن زكريا عبدالجواد، 34 عاما، ومقيم بني سويف، وبه جروح وسحجات بالجسم، وعاطف فتحي جودة، 40 عاما، ومقيم بني سويف، وبه اشتباه كسر في الذراع اليمنى، وإيهاب محمد جودة، 53 عاما، ومقيم بني سويف، سائق، وبه جروح وسحجات بالجسم، ورجب محمد عبدالحسين، 53 عاما، ومقيم بني سويف، وبه جروح سحجات بالجسم، ومحمد شحاتة غيطه، 35 عاما، ومقيم بأسيوط، وبه جروح وسحجات بالجسم.

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