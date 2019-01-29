استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه أصيب بها الجمعة الماضية شرق البريج

استشهد مواطنٌ فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، باستشهاد سمير غازي النباهين 47 عام متأثرا بجراحه التي أصيب الجمعة الماضية جراء تعرضه لقنبلة غاز في الوجه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق البريج.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار بتاريخ (30/3/2018) تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً، واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من 260 مواطناً برصاص الاحتلال، وأصيب ما يزيد عن 25 ألفاً بجراح مختلفة.