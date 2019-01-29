إصابة 5 فلسطينيين إثر قمع الاحتلال للمسير البحري في غزة



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها الجمعة الماضي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقال الناطق باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن المواطن سمير غازي النباهين (47) عاما، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها الجمعة الماضي جراء تعرضه لقنبلة غاز في الوجه أطلقها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج.

وأصيب 5 مواطنين على الأقل إثر قمع الاحتلال للمسير البحري على شواطئ بيت لاهيا بينهم سائق جرافة أصيب بجروح خطيرة قبل بدء الحراك البحري، ونقل الجرحى إلى المشفى الأندونيسي لتلقي العلاج فيما نقل سائق الجرافة لمشفى الشفاء لخطورة حالته.

وأطلقت الزوارق الحربية النار بكثافة تجاه نحو 20 قاربا اقتربت من الحدود البحرية، ووصل آلاف الفلسطينيين عصر اليوم إلى شواطئ بيت لاهيا تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمطالبة برفع الحصار البحري.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم، أن الشعب الفلسطيني يشكل السياج الحامي لكل الأمة العربية والإسلامية، وذكرت الهيئة الوطنية، في كلمة ألقاها القيادي في الجبهة الشعبية حسين منصور، على هامش فعاليات الحراك البحري الـ22 شمال غزة، "لن نقبل ومصرون على كسر الحصار البحري"، موجهة التحية إلى الشهداء الفلسطينيين، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.