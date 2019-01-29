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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي على طريق الأوتوستراد

منذ 6 يوم
عدد القراءات: 898
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي على طريق الأوتوستراد

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارة نقل و4 سيارات وملاكي، بطريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين التابعة لمدينة 15 مايو.. تم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام، وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها تصادم 5 سيارات؛ وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف 5 مصابين إلى المستشفى العام، وبإخطار الرائد أحمد ماضي، معاون مباحث قسم شرطة 15، وبالانتقال وعمل التحريات، تبين أنه أثناء قيادة سائق سيارة نقل بسرعة عالية انحرفت عجلة القيادة في يده واصطدم بعدد من السيارات؛ تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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