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اعتقالات واسعة تطال أسرى محررون في الضفة المحتلة

منذ حوالى ساعة
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اعتقالات واسعة تطال أسرى محررون في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاربعاء، عدة شبان بينهم اسرى محررين من مناطق متفرقة بالضفة، وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جعفر عز الدين، والأسير المحرر مصطفى شحادة شيباني (35 عاماً) وبكر ابو عبيد الله في بلدة عرّابة، فيما اعتقل الأسير المحرر يوسف راشد أبو خميرة من منزله في بلدة قباطية جنوب غرب جنين، والاسير المحرر نجي نزال من قباطية ايضا.

 

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر زايد حسن مليطات (35 عاماً) من منزله في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وداهمت المنطقة الشرقية الملاصقة لمخيم بلاطة، وجرى اعتقال الشاب محمود سليمان اخليل من منزله في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل وبهاء غنيمات من صوريف من صوريف، و الشاب محمد جبرين شحادة سلامة من منزله في مدينة يطا جنوبا.

 

وداهمت عدة منازل داخل منطقة "جبل كرباج" في مدينة الخليل، كما تم اعتقال الطالب الجامعي ماهر أبو وردة عقب اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، وزعم الاحتلال العثور على سلاح شمال الخليل، وداهمت اليات الاحتلال ضاحية الريحان في مدينة رام الله ، واعتقلت الشاب الجريح ليث كنعان البرغوثي من منزله داخل حيْ بطن الهوى في المدينة، كما اعتقلت والد الأسير محمد محمود القاضي خلال اقتحام حيْ الجنان بمدينة البيرة، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي سامي الرجبي من منزله في حيْ عين اللوزة داخل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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