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فتح معبر رفح للمغادرين لليوم الثاني

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 114
فتح معبر رفح للمغادرين لليوم الثاني

تواصل السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي فتح معبر رفح البري للمغادرين من قطاع غزة؛ فيما يعمل المعبر كالمعتاد للعائدين، ويشار إلى أن السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح أمس للمغادرين بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من توقف السفر.

 

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