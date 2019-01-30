فتح معبر رفح للمغادرين لليوم الثاني

تواصل السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي فتح معبر رفح البري للمغادرين من قطاع غزة؛ فيما يعمل المعبر كالمعتاد للعائدين، ويشار إلى أن السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح أمس للمغادرين بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من توقف السفر.