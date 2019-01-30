مقتل 3 في تحطم مروحية طبية أمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، اليوم الأربعاء 30 يناير ، في تحطم مروحية طبية في ولاية أوهايو الأمريكية، وهم أفراد الطاقم.

وأعلنت هيئة حماية القانون الأمريكية، إن كل أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية قتلوا، ولم يكن بينهم أي من المرضى.