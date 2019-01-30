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المعارضة السودانية تدعو "للزحف الأكبر" الخميس إلى القصر الرئاسي

منذ 5 يوم
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المعارضة السودانية تدعو "للزحف الأكبر" الخميس إلى القصر الرئاسي

دعي تجمع المهنيين في بيان مشترك مو3 تحالفات معارضة بالسودان، اليوم الأربعاء 30 يناير ، إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن بينها الخرطوم صوب القصر الرئاسي، الخميس، في ما سمي "مواكب الزحف الأكبر".

جاء ذلك  لتجمع المهنيين (يضم أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومعلمين) و3 تحالفات معارضة هي "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي المعارض".

وقال البيان أن "الموكبين الأساسيين ينطلقان من مدينتي الخرطوم وأم درمان غربي العاصمة، إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم" ، بالإضافة إلى مسيرات فرعية تتحرك من أحياء بري شرقي الخرطوم، وأحياء "شمبات والمزاد والحلفايا"، ومنطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي.

وأضاف أن مدينة مدني مركز ولاية الجزيرة (وسط) ستنطلق فيها عدد من المواكب صوب برلمان الولاية.كما سيتم التحرك في 12 قرية بالولاية نحو الشارع الرئيس الرابط بين العاصمة ووسط البلاد.

وأشار إلى أن مدينة القضارف (شرق) ستتحرك فيها المسيرة نحو برلمان الولاية.

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