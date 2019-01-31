السعودية.. انتهاء أعمال لجنة قضايا الفساد واستعادة 400 مليار

أشار بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي إلى أن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصا.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "واس"، التي أكدت على أن المملكة استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وأضاف البيان أن نحو 87 متهما بقضايا الفساد وافقوا على التسوية، فيما رفض 8 أشخاص التسوية وتمت إحالتهم للنيابة العامة، والقضايا الجنائية أوقفت نحو الـ56 شخصًا عن التسوية.

الجدير بالذكر بن سمان كان قد نفذ حملة اعتقالات في نوفمبر 2017، طالت عدد كبير من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين في الدولة وعدد من رجال الأعمال، حيث تم احتجازهم بداخل فندق ريتز كارلتون بالرياض، وكان أبرزهم الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، وأخرجهم بعد أن تحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة في مقابل حصولهم على الحرية.

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