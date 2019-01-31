الجارديان تُشير إلى احتمالية اندلاع موجة ربيع عربي جديدة

أشار صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى احتمالية اندلاع موجة ربيع عربي جديدة، انطلاقا من الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها عدة مدن سودانية.

جاء ذلك في مقال لسايمون تيسدال بعنوان "هل يتسبب الفقر والغلاء والاحتجاجات في ربيع عربي جديد؟" قال فيه: أن القلق يزداد في السودان وفي مصر وفي دول أخرى حيث تزداد قبضة الحكام المستبدين اشتدادا لكنهم ليسوا مستعدين بما يكفي لهذه المواجهة.

ووفقا لتيسدان فإن المظاهرات ضد البشير أصبحت أمرا يوميا معتادا بعدما قضى الرجل المتهم بارتكاب جرائم حرب 29 عاما في حكم البلاد، خرجت ضده مظاهرات من أجل الخبز والوقود، شارك بها معلمون ومحامون وأطباء.

وأضاف تيسدال قائلا: محاولات الشعوب في الموجة الأولى للربيع العربي التخلص من الأنظمة القمعية في كل من سوريا واليمن كانت غير ناضجة وأدت إلى حرب أهلية في النهاية أما ليبيا فلم تستعد البلاد توازنها بعد التخلص من القذافي حتى الآن، مُشيرًا إلى أن ما يجري في السودان لا يمكن فصله عن الغليان السياسي في دول عربية عدة، مثل الأردن، ولبنان، والمغرب، وليبيا.



واختتم تيسدال مقاله قائلا: أنه وفي حالة اندلاع ربيع عربي آخر حقيقي، سيكون ذلك انطلاقا من مصر، التي بات يحكمها نظام أكثر ديكتاتورية من حسني مبارك، مُضيفًا أنه بالرغم من هذا الموقف المأساوي فإن الظروف كلها تضغط على الشعوب العربية للسعي نحو التغيير وهو الضغط الذي سينمو باستمرار بسبب انعدام العدالة والمساواة والظلم الاجتماعي.

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