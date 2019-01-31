بعد عامًا من الإغلاق... البشير يُقرر إعادة فتح الحدود مع إرتيريا

أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير" اليوم الخميس، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها. في خطاب جماهيري بولاية "كسلا".

ومن جانبه قال البشير: "أقدم من هنا شكراً خاصاً لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيساً وحكومة وشعباً، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا، مُضيفًا هم أهلنا وإخوتنا السياسة لن تفرقنا، لأنّ علاقتنا مع إريتريا علاقة تاريخ وجغرافيا ودم.

يذكر أن البشير كان قد أعلن في 6 يناير العام الماضي، إغلاق الحدود مع دولة إريتريا، بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية، أعقبه إرسال تعزيزات عسكرية إلى الولاية.

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