Responsive image

15º

5
فبراير

الثلاثاء

26º

5
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين.
     منذ 10 ساعة
  • إصابة فلسطينيين بجروح خطيرة بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما عند حاجز الجلمة في جنين.
     منذ 11 ساعة
  • إيطاليا تعطّل بيانا أوروبيا يعترف بغوايدو
     منذ 17 ساعة
  • العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام
     منذ 17 ساعة
  • مقتل رئيس عمليات شركة مملوكة لحكومة دبي في الصومال
     منذ 17 ساعة
  • أمير الكويت يستقبل أمير قطر
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:11 مساءاً


المغرب

5:38 مساءاً


العشاء

7:08 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بعد عامًا من الإغلاق... البشير يُقرر إعادة فتح الحدود مع إرتيريا

منذ 5 يوم
عدد القراءات: 248
بعد عامًا من الإغلاق... البشير يُقرر إعادة فتح الحدود مع إرتيريا

أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير" اليوم الخميس، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها. في خطاب جماهيري بولاية "كسلا".

ومن جانبه قال البشير: "أقدم من هنا شكراً خاصاً لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيساً وحكومة وشعباً، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا، مُضيفًا هم أهلنا وإخوتنا السياسة لن تفرقنا، لأنّ علاقتنا مع إريتريا علاقة تاريخ وجغرافيا ودم.

يذكر أن البشير كان قد أعلن في 6 يناير العام الماضي، إغلاق الحدود مع دولة إريتريا، بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية، أعقبه إرسال تعزيزات عسكرية  إلى الولاية.

​-

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers