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إصابة 3 طلبة برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

منذ 6 دقيقة
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إصابة 3 طلبة برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

أصيب ثلاثة طلاب بالرصاص الحي، اليوم الخميس، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على طلبة المدارس، في بلدة تقوع جنوب شرق يبت لحم، وأفادت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدارس تقوع الثانوية، واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والطلبة استخدم خلالها الجنود الذخيرة الحية لتفريق الطلبة مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

 

وأشارت إلى أن أحد الطلبة أصيب برصاصة في خاصرته ووصفت حالته بالخطيرة، كما أصيب طالب آخر برصاصة في البطن ووصفت حالته بالمتوسطة، وآخر أصيب بالقدم، ونقل المصابون إلى مستوصف البلدة لتلقي العلاج الاولي، ثم تم نقلهم إلى المستشفيات في بيت لحم للعلاج.

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