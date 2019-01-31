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مصرع وإصابة 18 شخصا إثر انقلاب الأتوبيس على طريق نوبيع

منذ 5 يوم
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مصرع وإصابة 18 شخصا إثر انقلاب الأتوبيس على طريق نوبيع

لقى سائق أتوبيس رحلات تابع لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، مصرعه، وأصيب ١٧ طالبا آخرين، إثر انقلاب الأتوبيس، اليوم الخميس، على طريق نويبع، وكان أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس رحلات كلية هندسة جامعة عين شمس على بعد ٤ كيلو من دهب في اتجاه نويبع مما أسفر عن مصرع السائق وإصابة ١٧ آخرين بإصابات تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلهم لمستشفى دهب العام باستثناء 3 حالات تم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق فى أحد المنحنيات مما أدى لانقلاب الأتوبيس المتجه لنويبع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

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