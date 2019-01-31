تجدد الاحتجاجات بخمس مدن سودانية مطالبة بتنحي البشير

منذ 4 يوم

تجددت الاحتجاجات السودانية في 5 مدن سودانية كبيرة بينها العاصمة الخرطوم ، اليوم الخميس 31 يناير ، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية ومطالبة بتنحي نظام عمر البشير. شهدت حالات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن. وفق شهود عيان.

ووفق بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين (مستقل) شهدت مدن" القضارف (شرق)، ومدني (وسط)، وسنار (جنوب) بورتسودان (شمال شرق) والخرطوم، احتجاجات مطالبة بتنحي البشير". بالإضافة إلي أحياء شمبات، والشعبية، والحلفايا، والمزاد بالخرطوم بحري. أطلقت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وفي أم درمان غربي العاصمة، خرج محتجون من أحياء" العباسية، والموردة"، وفقاً لشهود العيان".

كما شهدت " بري، والشجرة، والجريف شرق، والكلالكلة، وباشدار، وجبرة مسيرات احتجاجية".

وأفاد الشهود أن المئات خرجوا وهم يهتفون بسقوط النظام رافعين شعارات "حرية سلام وعدالة" و"الثورة خيار الشعب" و "الشعب يريد إسقاط النظام".

فيما ذكر شهود آخرون أن "عشرات المتظاهرين تجمعوا في حي بري وأشعلوا الإطارات لإغلاق الشوارع أمام القوات الأمنية".

فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لانطلاق مسيرة في مناطق حجر العسل، ومدينة القضارف (شرق) وسنار (جنوب شرق) وكرمة (شمال)، وقري "أم طلحة وفداسي والعقدة والعزازة والشيبراب وبيكة .