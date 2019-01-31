Responsive image

15º

5
فبراير

الثلاثاء

26º

5
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين.
     منذ 10 ساعة
  • إصابة فلسطينيين بجروح خطيرة بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما عند حاجز الجلمة في جنين.
     منذ 11 ساعة
  • إيطاليا تعطّل بيانا أوروبيا يعترف بغوايدو
     منذ 17 ساعة
  • العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام
     منذ 17 ساعة
  • مقتل رئيس عمليات شركة مملوكة لحكومة دبي في الصومال
     منذ 17 ساعة
  • أمير الكويت يستقبل أمير قطر
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:11 مساءاً


المغرب

5:38 مساءاً


العشاء

7:08 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسيوط

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 532
مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسيوط

لقى 6 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بمدخل عزبة الدارين بمركز ومدينة أسيوط، حيث تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو 7 راكب رقم 35290 وسيارة أوتوبيس رقم 1572 رحلات بورسعيد وذلك بسبب السرعة الزائدة.

أسفر عن الحادث وفاة كل من ناصر عادل محمد 42 سنة، سيد عبدالحميد إبراهيم عمار 35 سنة، وليد فتحى عبده 36 سنة، ناصر زكى قاسم 38 سنة، على زكى عبدالعال 50 سنة، عبدالرحمن قاسم عبدالرحمن 40 سنة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين وتم فتح الطريق وإزالة الإعاقة وتسيير حركة المرور

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers