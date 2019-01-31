مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسيوط

لقى 6 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بمدخل عزبة الدارين بمركز ومدينة أسيوط، حيث تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو 7 راكب رقم 35290 وسيارة أوتوبيس رقم 1572 رحلات بورسعيد وذلك بسبب السرعة الزائدة.

أسفر عن الحادث وفاة كل من ناصر عادل محمد 42 سنة، سيد عبدالحميد إبراهيم عمار 35 سنة، وليد فتحى عبده 36 سنة، ناصر زكى قاسم 38 سنة، على زكى عبدالعال 50 سنة، عبدالرحمن قاسم عبدالرحمن 40 سنة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين وتم فتح الطريق وإزالة الإعاقة وتسيير حركة المرور