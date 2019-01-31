Responsive image

31
يناير

الخميس

26º

31
يناير

الخميس

 خبر عاجل
  • الاحتلال يعتقل شاباً بعد اصابته قرب بيت لحم
     منذ 13 دقيقة
  • مصرع سائق وإصابة 17 طالب هندسة في انقلاب أتوبيس رحلات بنويبع
     منذ 6 ساعة
  • إصابة 3 طلبة برصاص الاحتلال شرق بيت لحم
     منذ 7 ساعة
  • قضاء العسكر يقضي بحبس هشام عبدالله وزوجته 5 سنوات
     منذ 10 ساعة
  • أردوغان: رؤساء بلديتنا سيقومون بمهامهم من مبدأ "الخادم وليس الحاكم"
     منذ 10 ساعة
  • المبعوث الأممي لليمن "مارتن جريفيث" يغادر صنعاء دون اتفاق مع الحوثيون على تنفيذ اتفاق السويد
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:08 مساءاً


المغرب

5:34 مساءاً


العشاء

7:04 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قلق إسرائيلي من خطة "القسام" جمع الأموال عبر "بتكوين"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 150
قلق إسرائيلي من خطة "القسام" جمع الأموال عبر "بتكوين"

كشف تقرير لموقع "واينت" ، عن وجود قلق إسرائيلي من دعوة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، "محبي المقاومة" إلى التبرع لها عبر "البتكوين".

واعتبر الموقع العبري، أن استراتيجية "كتائب القسام" الجديدة، هي "تحد كبير لأجهزة الأمن الإسرائيلية"، في حين قدرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها نشر على موقعها، أن "لجوء القسام لذلك، بسبب وجود صعوبة كبيرة في ملاحقة مثل هذه العمليات المالية".


واشار إلي أن "حركة حماس تعمل منذ أكثر من 10 سنوات، على محاولة إخفاء مصادر تمويلها، مؤكدا أن " الكيان الصهيونى يفرض حصارا شديدا على قطاع غزة، من أجل منع وصول الأموال والأسلحة لقطاع غزة من الخارج"
8:37 م

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers