قلق إسرائيلي من خطة "القسام" جمع الأموال عبر "بتكوين"

كشف تقرير لموقع "واينت" ، عن وجود قلق إسرائيلي من دعوة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، "محبي المقاومة" إلى التبرع لها عبر "البتكوين".

واعتبر الموقع العبري، أن استراتيجية "كتائب القسام" الجديدة، هي "تحد كبير لأجهزة الأمن الإسرائيلية"، في حين قدرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها نشر على موقعها، أن "لجوء القسام لذلك، بسبب وجود صعوبة كبيرة في ملاحقة مثل هذه العمليات المالية".



واشار إلي أن "حركة حماس تعمل منذ أكثر من 10 سنوات، على محاولة إخفاء مصادر تمويلها، مؤكدا أن " الكيان الصهيونى يفرض حصارا شديدا على قطاع غزة، من أجل منع وصول الأموال والأسلحة لقطاع غزة من الخارج"

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