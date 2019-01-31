سندات لبنان الدولارية تقفز بعد أنباء اتفاق الحكومة

ارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية، اليوم الخميس، عقب إعلان الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بعد 9 أشهر من المساومات على الحقائب الوزارية، وأظهرت بيانات "تريد ويب" أن السندات استحقاق 2037 قفزت 4.3 سنت إلى أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس 2018، وارتفعت السندات استحقاق 2025 أكثر من 3 سنتات إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2018.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أشار الشهر الماضي إلى إن الحكومة ستبدأ في طرح سندات بالعملة المحلية بأسعار فائدة السوق، لتشجيع البنوك على شراء أدوات الدين بدلا من وضع أموالها في البنك المركزي سعيا للحصول على أسعار فائدة أكثر جاذبية، وقالت مصادر سياسية إن الزعماء اللبنانيين توصلوا، الخميس، إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة من شأنها إنهاء 9 أشهر من الخلاف بشأن توزيع المناصب الوزارية.