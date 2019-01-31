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الاحتلال يعتقل شاباً بعد اصابته قرب بيت لحم

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 51
الاحتلال يعتقل شاباً بعد اصابته قرب بيت لحم

أصيب شاب بعد إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال بحجة إلقائه زجاجه حارقة على نقطة مراقبة لقوات الاحتلال قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذكرت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل الشاب بعد اصابته في ساقه، وتم نقله الى المستشفى في القدس.

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