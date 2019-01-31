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​الأمم المتحدة: غزة لا تزال تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

منذ 12 دقيقة
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​الأمم المتحدة: غزة لا تزال تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

حذر الأمم المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، خلال مؤتمر بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك ، اليوم الخميس 31 يناير ، من أن "قطاع غزة لا يزال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة".

ودعت الأمم المتحدة المانحين الدوليين إلى "تقديم الدعم المستمر لشعب غزة، حيث ستكون هناك حاجة إلى 148 مليون دولار لاستخدامها نقدا، مقابل العمل داخل القطاع في 2019".

وقال دوغريك، "وفقا لأحدث تقرير إنساني، فإن قطاع غزة لا يزال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يكافح نظامه الصحي لمواجهة عدد كبير من الإصابات".

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