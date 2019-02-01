إصابة القنصل التشيكي ومرافقة بانقلاب سيارة في رام الله

قالت مصادر محلية صباح الجمعة، إنّ سيارة تحمل لوحة دبلوماسية انقلبت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت المصادر، أنّ السيارة التي انقلبت تتبع للقنصلية التشيكية، حيثُ أصيب القنصل ومرافقة بجراح، وتم نقلهم غلى مستشفى رام الله لتلقى العلاج.